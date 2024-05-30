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Locales Jueves 30 de Mayo de 2024

Milei pasó la podadora por el PAMI Esquina y despidió a la jefa de la delegación

Milei pasó la podadora por el PAMI Esquina y despidió a la jefa de la delegación. Se trata de Maria Ines Fernandez que asumió durante la anterior gestion. Fernandez no habia renunciado a pesar de que se trata de un cargo politico que se terminan con una gestion,

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•BUENOS DIAS •

•QUIERO INFORMARLES QUE EL DIA 29 DE MAYO HE SIDO DESAFECTADA DEL CARGO EN PAMI ESQUINA, SIN CAUSA ALGUNA, TAL CUAL LO MANIFIESTA EL TELEGRAMA.

•CON LA SATISFACCION DEL DEBER CUMPLIDO AGRADEZCO A TODOS LOS AFILIADOS, CENTRO DE JUBILADOS, MÉDICOS Y COMPAÑEROS DE TRABAJO POR ESTOS AÑOS COMPARTIDOS.

•ME QUEDO CON EL AFECTO RECIBIDO SABIENDO QUE HONRE EL PUESTO.

•SEGUIRE TRABAJANDO, DANDO TODO DE MI CON EL COMPROMISO ASUMIDO COMO LO HAGO HACE 25 AÑOS.

SALUDOS CORDIALES

* MARIA INES FERNÁNDEZ •

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