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Locales Lunes 28 de Abril de 2025

Goya se prepara recibir y vivir su máxima fiesta de pesca deportiva

Si no lo crees mirá todo lo que será cada noche de espectáculo del Escenario Mayor "Juan Melero

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48° Fiesta Nacional del Surubí -Comupe

GOYA SE PREPARA RECIBIR Y VIVIR SU MÁXIMA FIESTA DE PESCA DEPORTIVA

Si no lo crees mirá todo lo que será cada noche de espectáculo del Escenario Mayor "Juan Melero

La Comisión Municipal de Pesca (COMUPE) dio a conocer días atrás la grilla de artistas principales que formarán parte del escenario Mayor “Juan Melero”, además de ello quedó oficialmente conformada la grilla de aquellas bandas y artistas que dirán presente en el escenario principal de la 48° Fiesta Nacional del Surubí.

MIÉRCOLES 30 DE ABRIL:

BALLET OFICIAL FNS

RECITADO Y CANCIÓN DEL SURUBÍ

OSCAR MACÍAS Y CURUPÍ

BALLET ESTUDIO DEL MOVIMIENTO LIBRE

RATONES PARANOICOS

JUEVES 1 DE MAYO:

GANADORES DEL PRE SURUBÍ

BALLET OFICIAL FNS

ÉSTEFANO SEGOVIA “EL PRÍNCIPE DEL ACORDEÓN”

JUAN IGNACIO LÓPEZ

ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS NATIVAS “EL TROVADOR”

TIERRA DE SAMBA Y COMPARSA AYMARÁ

PEDRO PONCE Y SU CONJUNTO BALLET MARINA BELUCCI (PERCUSIÓN)

JUANCITO GUENAGA

EL MAGO Y LA NUEVA

VIERNES 2 DE MAYO

ELECCIÓN DE REINA / CONDUCCIÓN: PAMELA DAVID

PRESENTACIÓN DE LITTLE GYM, BAILEMOS MOVE 3

KE PERSONAJES

SÁBADO 3 DE MAYO

CONDUCCIÓN MARCELO IRRIBARNE

BALLET OFICIAL DE LA FNS

SORIANO SOSA

BALLET MUNICIPAL ANA MARÍA TRAININI

ORQUESTA MUNICIPAL (INVITADA NOELIA GARCÍA)

BALLET LIBERARTE

FRANCO CADELAGO

DIEGO GUTIERREZ (INVITADA CAMILA GÓMEZ)

NICKI NICOLE

DOMINGO 4 DE MAYO

LA CUBANA

BALLET DANZARTE

CHOCO BAND

BALLET CHEVERE

TENTACION LATINA

G-LATINA

LA T Y LA M

48° Fiesta Nacional del Surubí
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