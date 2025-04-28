48° Fiesta Nacional del Surubí -Comupe
GOYA SE PREPARA RECIBIR Y VIVIR SU MÁXIMA FIESTA DE PESCA DEPORTIVA
Si no lo crees mirá todo lo que será cada noche de espectáculo del Escenario Mayor "Juan Melero
La Comisión Municipal de Pesca (COMUPE) dio a conocer días atrás la grilla de artistas principales que formarán parte del escenario Mayor “Juan Melero”, además de ello quedó oficialmente conformada la grilla de aquellas bandas y artistas que dirán presente en el escenario principal de la 48° Fiesta Nacional del Surubí.
MIÉRCOLES 30 DE ABRIL:
BALLET OFICIAL FNS
RECITADO Y CANCIÓN DEL SURUBÍ
OSCAR MACÍAS Y CURUPÍ
BALLET ESTUDIO DEL MOVIMIENTO LIBRE
RATONES PARANOICOS
JUEVES 1 DE MAYO:
GANADORES DEL PRE SURUBÍ
BALLET OFICIAL FNS
ÉSTEFANO SEGOVIA “EL PRÍNCIPE DEL ACORDEÓN”
JUAN IGNACIO LÓPEZ
ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS NATIVAS “EL TROVADOR”
TIERRA DE SAMBA Y COMPARSA AYMARÁ
PEDRO PONCE Y SU CONJUNTO BALLET MARINA BELUCCI (PERCUSIÓN)
JUANCITO GUENAGA
EL MAGO Y LA NUEVA
VIERNES 2 DE MAYO
ELECCIÓN DE REINA / CONDUCCIÓN: PAMELA DAVID
PRESENTACIÓN DE LITTLE GYM, BAILEMOS MOVE 3
KE PERSONAJES
SÁBADO 3 DE MAYO
CONDUCCIÓN MARCELO IRRIBARNE
BALLET OFICIAL DE LA FNS
SORIANO SOSA
BALLET MUNICIPAL ANA MARÍA TRAININI
ORQUESTA MUNICIPAL (INVITADA NOELIA GARCÍA)
BALLET LIBERARTE
FRANCO CADELAGO
DIEGO GUTIERREZ (INVITADA CAMILA GÓMEZ)
NICKI NICOLE
DOMINGO 4 DE MAYO
LA CUBANA
BALLET DANZARTE
CHOCO BAND
BALLET CHEVERE
TENTACION LATINA
G-LATINA
LA T Y LA M